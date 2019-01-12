На Львівщині арештували російського попа, в якого знайшли цілий арсенал зброї

На Львівщині суд взяв під арешт за незаконне зберігання зброї священика Російської істинно-православної церкви В'ячеслава Коновалова, який проживав у селі Бортянин. До слова, у самісінькому дворі помешкання батюшки збудовані храм та дзвіниця, де він служить.

Про це повідомляє ТСН.

Так, у священика під час обшуку виявили понад 40 патронів, пістолет, наступальну бойову гранату РГД-5 з детонатором, розповів начальника відділу Мостисько-Городоцької прокуратури Ярослав Шуст.

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Місцеві жителі розповіли журналістам, що були шоковані таким сусідством. Хоча священик жив у селі близько 20 років, місцеві селяни з ним були майже незнайомі.

Знав, що там якийсь московський піп, і все. Таке враження, що мали ворога у себе під боком,

– кажуть селяни.

Відомо, що священику 46 років, одружений, є діти. Його незареєстровану церкву відвідували тільки кілька людей, здебільшого – знайомі затриманого. Жодної місіонерської діяльності церковник не вів, а номер телефону, вказаний на його сторінці в соцмережі, виявився недійсним.

Тепер священикові загрожує до 7 років в’язниці.