На Львівщині арештували російського попа, в якого знайшли цілий арсенал зброї
На Львівщині суд взяв під арешт за незаконне зберігання зброї священика Російської істинно-православної церкви В'ячеслава Коновалова, який проживав у селі Бортянин. До слова, у самісінькому дворі помешкання батюшки збудовані храм та дзвіниця, де він служить.
Про це повідомляє ТСН.
Так, у священика під час обшуку виявили понад 40 патронів, пістолет, наступальну бойову гранату РГД-5 з детонатором, розповів начальника відділу Мостисько-Городоцької прокуратури Ярослав Шуст.
Читайте також: Священика УПЦ МП засудили за допомогу бойовикам
Місцеві жителі розповіли журналістам, що були шоковані таким сусідством. Хоча священик жив у селі близько 20 років, місцеві селяни з ним були майже незнайомі.
Знав, що там якийсь московський піп, і все. Таке враження, що мали ворога у себе під боком,
– кажуть селяни.
Відомо, що священику 46 років, одружений, є діти. Його незареєстровану церкву відвідували тільки кілька людей, здебільшого – знайомі затриманого. Жодної місіонерської діяльності церковник не вів, а номер телефону, вказаний на його сторінці в соцмережі, виявився недійсним.
Тепер священикові загрожує до 7 років в’язниці.
Вибір редакції
-
Скільки українських виборців перебуває за кордоном: відома кількістьсьогодні , 11:12
-
У Росії продовжили термін слідства у справі полонених українських моряків: відома нова датасьогодні , 09:47
-
Том Харді і Шарлотта Райлі вдруге стали батьками: сина назвали ім'ям улюбленого героя батькасьогодні , 09:46