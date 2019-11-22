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      На Львівщині авто врізалося в групу, яка оформляла ДТП: загинув свідок

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      Фото з місця трагедії / lv.npu.gov.ua

      Подвійна аварія трапилася на Львівщині між селами Лавриків та Гараєць Жовківського району. Спершу зіштовхнулися легковик "Шкода Фабія" та підвода з кіньми.

      Внаслідок зіткнення потерпілих не було, повідомляє пресслужба поліції.

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      Місце події огородили світловідбивними конусами, службовий автомобіль поліції стояв із увімкненим маячком синього кольору.

      Повз проїздив 50-річний водій на мікроавтобусі "Фіат". Він перевищив швидкість і влетів у групу, яка оформляла ДТП.

      ДТП на Львівщині
      Подвійне ДТП на Львівщині

      Удар був такої сили, що автівку відкинуло на узбіччя. Вона врізалася у 34-річного свідка, чоловік загинув на місці. Також травмувалися фірман та другий водій, їх забрали у лікарню.

      У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

      Напередодні вантажівка у Львові допомогла заблокувати BMW, водій якого під наркотиками намагався втекти від патрульних.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Львова Жертви Аварії та ДТП
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