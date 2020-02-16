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      На Львівщині автомобіль злетів в озеро, загинули 4 людей – фото

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      На Львівщині авто злетіло у водойму, 4 загиблих / Фейсбук Оперативного

      У селі Коти, що на Львівщині, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок цього автівка злетіла в озеро. У результаті трагедії загинули 4 людей віком від 15 до 20 років.

      Про прикрий випадок у фейсбуці повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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      Виявили у водоймі автомобіль Audi 80. А в ньому – тіла чотирьох людей. Загиблі хлопці – жителі села Коти й села Пісоцький 1995, 1996, 1999 і 2000 року народження,
      – написав Зінкевич.

      Інформацію підтвердили й в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що аварія трапилася на автодорозі Рава-Руська – Судова Вишня при в’їзді в село Коти Яворівського району. Автомобіль злетів в озеро через те, що його водій не впорався з керуванням.

      дтп
      На Львівщині у воду злетів автомобіль, 4 загиблих / Фейсбук Оперативного

      На місці працює поліція і слідчі. Вони встановлюють деталі інциденту.

      дтп
      В авто перебували люди віком від 15 до 20 років / Фото www.dsns.gov.ua

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ДСНС Новини Львова Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Жертви Новини України
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