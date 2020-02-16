На Львівщині автомобіль злетів в озеро, загинули 4 людей – фото

У селі Коти, що на Львівщині, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок цього автівка злетіла в озеро. У результаті трагедії загинули 4 людей віком від 15 до 20 років.

Про прикрий випадок у фейсбуці повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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Виявили у водоймі автомобіль Audi 80. А в ньому – тіла чотирьох людей. Загиблі хлопці – жителі села Коти й села Пісоцький 1995, 1996, 1999 і 2000 року народження,

– написав Зінкевич.

Інформацію підтвердили й в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що аварія трапилася на автодорозі Рава-Руська – Судова Вишня при в’їзді в село Коти Яворівського району. Автомобіль злетів в озеро через те, що його водій не впорався з керуванням.



На Львівщині у воду злетів автомобіль, 4 загиблих / Фейсбук Оперативного

На місці працює поліція і слідчі. Вони встановлюють деталі інциденту.



В авто перебували люди віком від 15 до 20 років / Фото www.dsns.gov.ua