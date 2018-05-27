На Львівщині біля полігону знайшли мертвого військовослужбовця
Біля Яворівського військового полігону на Львівщині 26 травня знайшли мертвим 38-річного військовослужбовця. Тіло чоловіка виявили в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника Західного регіонального медіа-центру Міноборони України Олександра Поронюка.
Повідомляється, що виявлений померлий чоловік проходив на полігоні перепідготовку за однією з військових спеціальностей.
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Поронюк зазначив, що обставини смерті військовослужбовця встановлюють працівники військової служби правопорядку та військової прокуратури.
Джерело: 24 Канал
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