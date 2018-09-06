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На Львівщині боєць-розвідник вирощує квітковий рай ірландських троянд: відео

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Із розвідника – у садівники. На Львівщині Андрій Дробіт після повернення з війни почав вирощувати ірландські троянди. Займається улюбленою справою він з разом із дружиною. У їхній теплиці розквітає 6 тисяч еустом. А ось мріє Андрій про справжній квітковий магазин.

Під музику в теплі і затишку розквітають сімейні еустоми. Вирощувати ірландську троянду боєць Андрій Дробіт взявся разом із дружиною. На пустирі біля свого будинку облаштував теплицю із крапельним поливом. Спершу думав про полуниці, але потім зацікавився екзотичною квіткою і купив 6 тисяч саджанців.

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2015 року Андрій пробирався глибокими тилами ворога на сході країни. Він був розвідником. Тоді навчився помічати найменші деталі життя. Надихнувся боєць історіями успіху побратимів. Каже, хоча квіти ще не окупили витрат, спробувати власний бізнес таки варто.

еустоми
Андрій Дробіт зайнявся вирощуванням ірландської троянди

Дружина Андрія жартує, що він щодня засипає її квітами. У сімейному бізнесі вона допомагає чоловіку і оформляє святкові букети. Та в теплиці дозрівають не лише троянди. Поряд із кольоровою плантацією із шести барв еустоми, – всі родичі гарбузові. 

У нас росте лимон, малина, лаванда, перець. Маємо також і кавун,
– розповів боєць-розвідник Андрій Дробіт.

Постійного місця збуту вирощених рослинок у сім'ї поки що немає. Букети реалізовують власними силами. Люди купують ірландські троянди на подарунок через знайомих та Facebook.

еустоми
Боєць надихнувся історіями успіху бойових побратимів

Родина Дроботів хоче розвивати квітковий бізнес. У мріях – власний магазин.

Теги: Новини України Новини Львова АТО
Джерело: 24 Канал
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