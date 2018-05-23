На Львівщині чоловік спалив прапори України: зловмисника затримано
У вівторок ввечері, 22 травня, у Городку на Львівщині невідомий чоловік спалив 2 державні прапори України біля пам'ятника жертвам репресій. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, зареєстрований у Сумській області.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Правоохоронці затримали зловмисника і невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Наруга над державними символами". Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, – до трьох років позбавлення волі.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, а також мотиви, які спонукали чоловіка до таких дій.
Джерело: 24 Канал
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