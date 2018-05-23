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На Львівщині чоловік спалив прапори України: зловмисника затримано

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На Львівщині чоловік спалив 2 прапори України
На Львівщині чоловік спалив 2 прапори України / Ілюстративне фото

У вівторок ввечері, 22 травня, у Городку на Львівщині невідомий чоловік спалив 2 державні прапори України біля пам'ятника жертвам репресій. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, зареєстрований у Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Правоохоронці затримали зловмисника і невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Наруга над державними символами". Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, – до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, а також мотиви, які спонукали чоловіка до таких дій.

Теги: Новини України Новини Львова Поліція Кримінальні новини Пожежа
Джерело: 24 Канал
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