На Львівщині чоловік спалив прапори України: зловмисника затримано

У вівторок ввечері, 22 травня, у Городку на Львівщині невідомий чоловік спалив 2 державні прапори України біля пам'ятника жертвам репресій. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, зареєстрований у Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Правоохоронці затримали зловмисника і невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Наруга над державними символами". Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, – до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, а також мотиви, які спонукали чоловіка до таких дій.