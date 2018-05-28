На Львівщині чоловік вчинив наругу над прапором України
На Львівщині чоловік зняв український прапор з будівлі мерії Городка та кинув його на землю. Поліція затримала цього чоловіка, яким виявився житель Рівненської області.
Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на представника мерії.
За словами очевидців, чоловік зняв прапор з будівлі і кинув його на землю.
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Проводиться розслідування за фактом цього інциденту.
Зазначимо, що схожий випадок у Городку трапився 22 травня. Тоді невідомий чоловік спалив 2 державні прапори України біля пам'ятника жертвам репресій. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, зареєстрований у Сумській області.
Джерело: 24 Канал
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