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На Львівщині голову міста засудили за отримання хабара

13:36, сьогодні 776 Читать новость на русском

Міського голову Сколе Володимира Москаля суд засудив на 6,5 років з конфіскацією майна. За грати також потрапить і юрисконсультантка міськради. Її ув'язнять на 5,5 років із конфіскацією майна.

Депутат міської ради Сколе розповіла, що термін ув'язнення голові рахуватимуть від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав йому запобіжний захід. Варто зазначити, що під вартою мер не був, адже сплатив заставу. Наразі Москаль продовжує виконувати обов'язки мера та готує апеляцію.

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Термін ув'язнення рахується з серпня 2015 року. Це був і день застави. Адже як тільки Москаля затримали, того ж дня чи наступного за нього була внесена застава,
– розповіла депутатка Сколівської міської ради Оксана Бондар.

Володимира Москаля затримали за підозрою у хабарництві. Чоловік погорів на отриманні 18 тисяч гривень ще у 2015 році. Тоді затримали і юрисконсультантку Сколівської міської ради. Тоді посадовці пообіцяли передати підприємцю в оренду об’єкт комунального майна та зменшити орендну плату за його користування.

Проте згодом Галицький районний суд відпустив Москаля під заставу 48 тисяч гривень та на два місяці відсторонив від посади міського голови.

Розслідування велося за статтями щодо отримання хабара та підроблення документів. За рішенням суду мер міста отримав 6,5 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади 3 роки, а юрисконсультка – 5,5 років з конфіскацією майна.

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Згідно з декларацією держслужбовця, Володимир Москаль є власником чотирьох земельних ділянок у Сколівському і Турківському районах та автомобіля ВАЗ 1991 року випуску.

Теги: Новини України Новини Львова Хабар Судді
Джерело: 24 Канал
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