На Львівщині голову міста засудили за отримання хабара

Міського голову Сколе Володимира Москаля суд засудив на 6,5 років з конфіскацією майна. За грати також потрапить і юрисконсультантка міськради. Її ув'язнять на 5,5 років із конфіскацією майна.

Депутат міської ради Сколе розповіла, що термін ув'язнення голові рахуватимуть від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав йому запобіжний захід. Варто зазначити, що під вартою мер не був, адже сплатив заставу. Наразі Москаль продовжує виконувати обов'язки мера та готує апеляцію.

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Термін ув'язнення рахується з серпня 2015 року. Це був і день застави. Адже як тільки Москаля затримали, того ж дня чи наступного за нього була внесена застава,

– розповіла депутатка Сколівської міської ради Оксана Бондар.