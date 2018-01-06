На Львівщині госпіталізовано 38 працівників великого підприємства

На Львівщині 38 працівників підприємства Fujikura були госпіталізовані з кором.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані ГУ Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

На заводі компанії Fujikura у Львівській області працює понад 1 тисяча осіб. Госпіталізація триває протягом 17 грудня – 5 січня. Станом на 6 січня на лікуванні перебуває 26 людей, 12 виписали з лікарні.

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Серед потерпілих – мешканці Львова (26), 11 – мешканці Львівської області, 1 – мешканець Хмельниччини.