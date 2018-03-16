На Львівщині літня жінка через зсув ґрунту впала у 4-метрове провалля: відео
У селі Підбірці Пустомитівського району, що на Львівщині, жінка провалилась у 4-метрову яму на власному подвір'ї, коли набирала воду з колодязя. Інцидент стався через зсув ґрунту.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.
Близько сорока хвилин жінка кликала на допомогу сусідів. Коли вони її почули – викликали рятувальників. Ті спустилися до неї у провалля і за допомогою рятувальної косинки і триноги постраждалу підняли на поверхню.
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З травмою ноги потерпілу госпіталізували до лікарні.
Зазначається, що імовірно, яма утворилася через підмив води.
Відео рятувальної операції
Джерело: 24 Канал
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