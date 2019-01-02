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      На Львівщині майже одночасно трапилися дві ДТП: фото та відео

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      На Львівщині майже одночасно трапилися дві жахливих ДТП
      На Львівщині майже одночасно трапилися дві жахливих ДТП / Поліція Львова

      У середу, 2 січня, одна за одною сталася дві аварії на Львівщині через слизьку трасу. Спершу в селі Ясенівці зіткнулись два автомобілі "Фіат", а згодом за 300 метрів на цій же трасі з’їхала у кювет маршрутка.

      Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

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      У селі Ясенівці зіштовхнулися два "Фіати". За словами очевидців, водій одного з автомобілей не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся лоб в лоб з іншим авто. В результаті, семеро осіб доставили в лікарню. Їх з потрощених машин діставали рятувальники.

      Аварія на Львівщині з
      Аварія на Львівщині з "Фіатами"

      Пізніше стало відомо, що 5 осіб госпіталізовано, ще двоє обстежують. З усіма потерпілими працюють медики, інформація щодо точної кількості постраждалих уточнюється.

      Відео з місця події (з сайту "Золочів.нет")


      Згодом на цій же трасі сталася ще одна ДТП – через ожеледицю водій не впорався з керуванням, тому маршрутка з’їхала у кювет. На щастя, обійшлося без постраждалих.

      ВІдео з місця події:

      До слова, поліція Миколаєва оприлюднила відеозапис моменту аварії, у якій водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль, що їхав у протилежному напрямку. У результаті аварії загинули 8 осіб, включаючи трьох дітей.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Львова Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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