На Львівщині мотоцикліст влетів у натовп людей, є постраждалі: фото та відео
У понеділок, 16 квітня у Бродах Львівської області 29-річний водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та в'їхав у натовп людей, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Читайте також: Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії
Внаслідок аварії в реанімаційне відділення потрапила 14-річна велосипедистка, у якої лікарі діагностували забій головного мозку та внутрішньо-мозкову гематому.
Також в аварії постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та відкритим переломом правої гомілки.
Мотоцикліста теж госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку. Крім того, постраждали 14-річний юнак та 15-річна дівчина. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
Причина події встановлюється.
У Бродах мотоцикліст скоїв ДТП
На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей
У Бродах через наїзд мотоцикліста постраждала неповнолітня велосипедистка
Момент ДТП потрапив на камеру відеоспостереження