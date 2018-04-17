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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Львівщині мотоцикліст влетів у натовп людей, є постраждалі: фото та відео

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На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей
На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей / Фото з Facebook

У понеділок, 16 квітня у Бродах Львівської області 29-річний водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та в'їхав у натовп людей, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Внаслідок аварії в реанімаційне відділення потрапила 14-річна велосипедистка, у якої лікарі діагностували забій головного мозку та внутрішньо-мозкову гематому.

Також в аварії постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та відкритим переломом правої гомілки.

Мотоцикліста теж госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку. Крім того, постраждали 14-річний юнак та 15-річна дівчина. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Причина події встановлюється.


У Бродах мотоцикліст скоїв ДТП


На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей


У Бродах через наїзд мотоцикліста постраждала неповнолітня велосипедистка

Момент ДТП потрапив на камеру відеоспостереження

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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