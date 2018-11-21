15:12
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На Львівщині не розминулись автобус і легковик, є загиблий: фото страшної ДТП

      692 Читать новость на русском
      В аварії на Львівщині загинула одна людина
      В аварії на Львівщині загинула одна людина / Патрульна поліція Львівщини

      У середу, 21 листопада, рано вранці на автошляху Тернопіль – Львів – Рава-Руська у Золочівському районі сталась аварія за участю пасажирського автобуса.

      Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Львівської області.

      Читайте також:  На Харківщині трактор комунальників протаранив сім автівок та машину поліцейських: фото

      На швидкості зіткнулись автобус, який здійснював перевезення між Україною та Польщею, і авто Citroen Berlingo. Останнє вилетіло в кювет і врізалось у пам'ятник, який встановили на знак вшанування пам'яті загиблих тут у липні 2015 року відомого співака Владислава Левицького та його сестри з племінницею.


      Аварія на Львівщині

      38-річний водій легковика, який перебував за кермом, загинув на місці. Його тіло з машини довелось діставати спецінструментами. 


      Аварія на Львівщині

      Пасажири та водій автобуса не постраждали.

      Наразі встановлюють обставини ДТП.


      Аварія на Львівщині

      Відео аварії на Львівщині

       

      Теги: Новини України Новини Львова Поліція Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      925
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Рекорд для українського тенісу: Світоліна стала третьою ракеткою світу
       11 вересня 2017 , 12:21
      Савченко про жителів окупованого Донбасу: Вони нам не ворог
       4 червня 2016 , 17:16
      Лунін доволі несподівано не зіграв проти Роми – Реал продовжує інтригувати майбутнім українця
       8 серпня , 10:55
      Оновлений Ярмоленко і його ритуал, жорстка розмова та ще 5 причин – чому українець вперше виграв в АПЛ
       17 вересня , 20:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук