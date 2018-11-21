На Львівщині не розминулись автобус і легковик, є загиблий: фото страшної ДТП

У середу, 21 листопада, рано вранці на автошляху Тернопіль – Львів – Рава-Руська у Золочівському районі сталась аварія за участю пасажирського автобуса.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Львівської області.

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На швидкості зіткнулись автобус, який здійснював перевезення між Україною та Польщею, і авто Citroen Berlingo. Останнє вилетіло в кювет і врізалось у пам'ятник, який встановили на знак вшанування пам'яті загиблих тут у липні 2015 року відомого співака Владислава Левицького та його сестри з племінницею.



Аварія на Львівщині

38-річний водій легковика, який перебував за кермом, загинув на місці. Його тіло з машини довелось діставати спецінструментами.



Аварія на Львівщині

Пасажири та водій автобуса не постраждали.

Наразі встановлюють обставини ДТП.



Аварія на Львівщині

Відео аварії на Львівщині