На Львівщині нетверезий водій протаранив службову машину патрульних

Поблизу Львова автомобіль патрульної поліції протаранило авто, за кермом якого був військовослужбовець. Поліцейську машину від удару кинуло на зустрічну смугу.

Момент удару зафіксували відеореєстратори поліцейської машини та автівки, що проїжджало повз. Легковик, за кермом якого був військовий, наздогнав машину патрульних.

Водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і здійснив зіткнення,

– пояснив заступник начальника патрульної поліції Львівської області Володимир Струк.

Від удару машину патрульних розвернуло і винесло на зустрічну смугу. Бус, який їхав по ній, на щастя, рухався з невеликою швидкістю, тож встиг вчасно загальмувати. Унаслідок зіткнення постраждали обидва водії.

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Чоловік, що спричинив аварію, спершу намагався домовитися з патрульними, але зрештою зізнався, що вживав спиртне.

Зі слів водія Volkswagen, він декілька днів ніс службу, після того розпивав спиртні напої. І таким чином він не дотримався дистанції, і здійснив наїзд на автомобіль патрульної поліції,

– резюмував Володимир Струк.

У водія ж патрульної машини медики підозрюють струс мозку.

Зазначимо, автопригода сталася на трасі Київ-Чоп між селами Гамаліївка і Малі Підліски.