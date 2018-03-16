01:55
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
  • вівторок
    -4°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

На Львівщині нетверезий водій протаранив службову машину патрульних

23:41, 16 березня 213 Читать новость на русском

Поблизу Львова автомобіль патрульної поліції протаранило авто, за кермом якого був військовослужбовець. Поліцейську машину від удару кинуло на зустрічну смугу.

Момент удару зафіксували відеореєстратори поліцейської машини та автівки, що проїжджало повз. Легковик, за кермом якого був військовий, наздогнав машину патрульних.

Водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і здійснив зіткнення,
– пояснив заступник начальника патрульної поліції Львівської області Володимир Струк.

Від удару машину патрульних розвернуло і винесло на зустрічну смугу. Бус, який їхав по ній, на щастя, рухався з невеликою швидкістю, тож встиг вчасно загальмувати. Унаслідок зіткнення постраждали обидва водії.

Читайте також: У ДТП на Буковині загинуло четверо літніх жінок

Чоловік, що спричинив аварію, спершу намагався домовитися з патрульними, але зрештою зізнався, що вживав спиртне.

Зі слів водія Volkswagen, він декілька днів ніс службу, після того розпивав спиртні напої. І таким чином він не дотримався дистанції, і здійснив наїзд на автомобіль патрульної поліції,
– резюмував Володимир Струк.

У водія ж патрульної машини медики підозрюють струс мозку.

Зазначимо, автопригода сталася на трасі Київ-Чоп між селами Гамаліївка і Малі Підліски.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 березня: аварія в Гудаурі, командувач Об'єднаних сил і повернення Сєнкевича
16 березня, 22:52 Головні новини 16 березня: аварія в Гудаурі, командувач Об'єднаних сил і повернення Сєнкевича
583
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 483
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
16 березня, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 510
Параліміпада-2018: усі медалі України
16 березня, 18:00 Параліміпада-2018: усі медалі України
2017
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
16 березня, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 5575
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук