На Львівщині невідомий зіпсував десятки виборчих бюлетенів

На Львівщині невідома особа зіпсувала 180 виборчих бюлетенів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Кам’янко-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення, що голова однієї з дільничних виборчих комісій помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування. Інцидент стався 28 березня.

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Вона поставила штамп "Вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду президента України, оскільки вважала, що він знявся з виборів".

Кримінальне провадження відкрили за статтею про "надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі триває досудове розслідування.



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