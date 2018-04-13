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На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку

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Обвалилась стіна Поморянського замку
Обвалилась стіна Поморянського замку / ГО "КонтрФорс"

На Золочівщині обвалився Поморянський замок, уже давно перебував в аварійному стані.

Частина, що обвалилась, була найгіршою і почала відшаровуватися ще взимку. За іронією, незадовго до обвалу в обласному бюджеті передбачили півмільйона гривень на стабілізаційні роботи в цьому місці.

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"Проблема відшарування стіни виникла ще взимку, у тому місці ще дуже погана кладка. У тому місці пошкоджений дах, відповідно було потрапляння води. Вода потрапляла в кладку, в цеглу. Цей замок дуже багато разів відбудовувався, і цей фрагмент стіни, який відшаровувався, є підозра, що він був нерідний", – зазначила кураторка ініціативної групи з відродження Поморянського замку Ганна Гаврилів.

Відео коментаря Ганни Гаврилів щодо обвалу Поморянського замку

Поморянський замок на Золочівщині є пам’яткою архітектури національного значення. Перша згадка про нього датується 1497 роком.

Поморянський замок

Загалом, аби зберегти цю пам'ятку потрібно щонайменше 11 мільйонів гривень.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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