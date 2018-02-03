На Львівщині перекинувся автобус з футбольною командою
01:41, сьогодні 1769 Читать новость на русском
Через негоду на ЛЬвівщині між селами Дідилів і Банюни перекинувся автобус із 20 членами аматорської футбольної команди "Малинськ" з Рівненщини.
Про це пише ZAXID.NET.
ДТП сталася близько 18:30 3 лютого. За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.
За словами речниці Патрульної поліції Львівщини Катеринт Рибій, ДТП сталася на небезпечному повороті між селами.
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"Водій не врахував дорожніх умов і не обрав безпечної швидкості, через що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перевернувся на бік, з'їхавши у кювет", – пояснила Рибій.
Джерело: 24 Канал
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