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      На Львівщині під час пологів померла жінка

      2420 Читать новость на русском
      Жидачівська центральна районна лікарня
      Жидачівська центральна районна лікарня / zhydachiv-crl.at.ua

      У Жидачівській центральній районній лікарні померла породілля під час кесарського розтину. Сиротами залишилися троє дітей.

      Про це повідомляють "Подробности". 

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      У лікарню 28-річна жінка потрапила згідно з планом пологів. Кесарів розтин медики запланували заздалегідь. Протипоказань на операцію у породіллі не було. Пологи приймала лікар із 30-річним досвідом.

      Дівчинка народилася здоровою, вагою 3,5 кілограми. А ось породіллю врятувати не вдалося. Подробиць операції лікарі не розголошують.

      У Львівському обласному департаменті охорони здоров'я попередньо назвали причину смерті породіллі – ускладнення від анестезії.

      Зазначається, що лікар-анастезіолог написав заяву на звільнення за згодою сторін. Жодних пояснень він не дає. Телефон вимкнув. Разом з ним заяву написав і головний лікар Жидачівської лікарні.

      "Конкретно я не можу говорити зараз, тому що буде наказ на службове розслідування. Був розтин, будуть відповідні висновки і висновки, хто винен", – розповів Михайло Майданський, заступник директора з медичного обслуговування населення Жидачівської центральної районної лікарні.

      Правоохоронці дізналися про загибель і відкрили відповідне кримінальне провадження.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Лікування Медицина Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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