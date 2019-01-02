На Львівщині під час пологів померла жінка

У Жидачівській центральній районній лікарні померла породілля під час кесарського розтину. Сиротами залишилися троє дітей.

Про це повідомляють "Подробности".

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У лікарню 28-річна жінка потрапила згідно з планом пологів. Кесарів розтин медики запланували заздалегідь. Протипоказань на операцію у породіллі не було. Пологи приймала лікар із 30-річним досвідом.

Дівчинка народилася здоровою, вагою 3,5 кілограми. А ось породіллю врятувати не вдалося. Подробиць операції лікарі не розголошують.

У Львівському обласному департаменті охорони здоров'я попередньо назвали причину смерті породіллі – ускладнення від анестезії.

Зазначається, що лікар-анастезіолог написав заяву на звільнення за згодою сторін. Жодних пояснень він не дає. Телефон вимкнув. Разом з ним заяву написав і головний лікар Жидачівської лікарні.

"Конкретно я не можу говорити зараз, тому що буде наказ на службове розслідування. Був розтин, будуть відповідні висновки і висновки, хто винен", – розповів Михайло Майданський, заступник директора з медичного обслуговування населення Жидачівської центральної районної лікарні.

Правоохоронці дізналися про загибель і відкрили відповідне кримінальне провадження.

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