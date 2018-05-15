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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Львівщині підготували перших службових собак для спецназу

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У Великих мостах на базі центру Держприкордонслужби вже пройшли тримісячну підготовку зі своїми наставниками хвостаті силовики. Перший батальйон із семи пошуково-штурмових собак вже готовий до служби.

Спецпризначенцю Сергію із харківського КОРДу дістався дворічний Бач. З вівчаркою познайомились вони у Великих Мостах три місяці тому. Каже, що до зустрічі зі своїм чотирилапим напарником з тваринами дружив на любительському рівні.

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"Задача в собак-штурмовиків затримувати порушників. Це не пошук наркотиків, зброї чи щось такого. Тому було важко, але тепер все нормально, будемо працювати", – розповів боєць Сергій.

Чого ж навчились спеціально треновані вихованці лише за квартал, бійці КОРДу демонструють під час відкритого тренування. Це базові елементи підготовки, спрямовані переважно на штурм терористів.

"У житті бувають різні ситуації, коли не завжди є можливість заходити в приміщення або ж у транспорт. І дуже велика ймовірність утратити бійців. Але хай уже втратити службового собаку, аніж людину", – зазначив заступник департаменту КОРД Іван Худоба.


Тренування службових собак

Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби у Великих Мостах має чималий досвід підготовки службових собак. Але цього разу завдання було не з простих – здружити вже зрілих собак із спецпризначенцями, які не вчились ніколи на кінологів.

90% підготовки це практична робота. Люди перших два тижні вивчили прискорений теоретичний курс і решта все опановували на практиці,
– розповів начальник циклу кінологічних дисциплін навчального центру Дмитро Суржа.

Це перший випуск службових собак для спецпідрозділу поліції. Собачий батальйон "Корпусу оперативно-раптової дії" налічує поки сім чотирилапих штурмовиків

Теги: Новини України Поліція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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