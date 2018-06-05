На Львівщині поліцейська на смерть збила велосипедистку

На автодорозі "Кудирявці-Новий Милятин" Буського району, що на Львівщині, старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку. Трагічна ДТП сталася увечері, 4 червня, близько 19 години.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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"Рухаючись по автодорозі "Кудирявці-Новий Милятин" Буського району, водій автомобіля "Шкода Октавія", старший сержант поліції СРПП №3 Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області, 1975 року народження, мешканка Кам’янка-Бузького району, здійснила наїзд на мешканку села Кудирявці Буського району, яка рухалась на велосипеді в зустрічному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП, потерпіла від отриманих травм померла на місці пригоди до прибуття швидкої медичної допомоги.

Обставини події встановлюються.