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На Львівщині поліцейська на смерть збила велосипедистку

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На Львівщині старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку
На Львівщині старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку / ілюстративне фото

На автодорозі "Кудирявці-Новий Милятин" Буського району, що на Львівщині, старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку. Трагічна ДТП сталася увечері, 4 червня, близько 19 години.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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"Рухаючись по автодорозі "Кудирявці-Новий Милятин" Буського району, водій автомобіля "Шкода Октавія", старший сержант поліції СРПП №3 Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області, 1975 року народження, мешканка Кам’янка-Бузького району, здійснила наїзд на мешканку села Кудирявці Буського району, яка рухалась на велосипеді в зустрічному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП, потерпіла від отриманих травм померла на місці пригоди до прибуття швидкої медичної допомоги.
Обставини події встановлюються.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини України Поліція Новини Львова ДТП за участю поліції
Джерело: 24 Канал
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