На Львівщині прикордонники затримали вихідців з Африки які спробували незаконно перетнути кордон

Працівники прикордонної служби у Львівській області затримали двох громадян Алжиру та Марокко, які намагалися пішки перетнути кордон з Польщею.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що протягом двох днів співробітники відділу прикордонної служби "Шегині" та "Краковець" затримали двох іноземних громадян, які намагалися потрапити до Польщі в обхід пунктів пропуску.

В обох випадках інформація отримана прикордонниками надходила від жителів прикордонних населених пунктів.

Так, в ніч з 27 на 28 липня прикордонники відділу "Краковець" затримали 25-річного громадянина Алжиру, а наступного дня наряд відділу "Шегині" завадив перейти кордон 23-річному марокканцю. Обидва чоловіки мали при собі паспортні документи,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що наразі проводиться комплекс заходів щодо встановлення обставин прибуття затриманих іноземців в Україні та організації їх незаконної подорожі.



Чоловіки намагалися потрапити до Польщі в обхід пунктів пропуску

За спробу незаконного перетину державного кордону України чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт, рішення у справі прийматиме суд.