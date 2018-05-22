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На Львівщині п'ятеро вихованців дитсадка потрапили у лікарню через отруєння

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На Львівщині п'ятеро вихованців дитсадка потрапили у лікарню через отруєння
На Львівщині п'ятеро вихованців дитсадка потрапили у лікарню через отруєння / ілюстративне фото

П'ятеро вихованців дитсадка на Львівщині потрапили до лікарні з діагнозом "гострий гастроентероколіт". Такі випадки спостерігалися у ДНЗ №7 міста Сокаля в період з 16 травня по 21 травня.

Про це повідомив департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

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"Напередодні надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про госпіталізацію в період з 16 травня по 21 травня в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні п'ятеро дітей, які відвідували та харчувалися в ДНЗ №7 міста Сокаля. У малюків діагностували гострий гастроентероколіт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз стан пацієнтів задовільний. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Теги: Новини України Діти Новини Львова отруєння
Джерело: 24 Канал
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