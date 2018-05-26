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На Львівщині розбились двоє мотоциклістів, один з них загинув

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На Львівщині розбились двоє мотоциклістів, один з них загинув
/ ілюстративне фото

Смертельна ДТП сталася у суботу, 26 травня, у Зимній Воді під Львовом. Внаслідок ДТП загинув 21-річний мотоцикліст, пасажир мотоцикла з травмами госпіталізований.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

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Попередньо встановлено, що водій мотоцикла "Сузукі", 21-річний мешканець Пустомитівського району, не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Пасажира, теж 21-річного мешканця Пустомитівського району, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в травматологічне відділення,
– повідомляють у поліції. 

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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