На Львівщині розбився мікроавтобус з пасажирами: є травмовані

Зранку суботи, 17 березня, на Львівщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Внаслідок ДТП троє людей були доставлені у лікарню.

Аварія трапилася близько 7:40 неподалік села Орява Сколівського району.

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Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 29-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинуся. В мікроавтобусі знаходилися семеро пасажирів, усі – жителі Буковини.

Внаслідок ДТП троє людей були доставлені у лікарню. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.