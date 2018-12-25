На Львівщині ще три парафії УПЦ МП приєднались до ПЦУ

На Львівщині ще три парафії Української православної церкви Московського патріархату приєднались до помісної Православної церкви України.

Про це повідомляє сайт "Духовна велич Львова".

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Так, про перехід трьох львівських громад до Православної церкви України стало відомо 24 грудня. Відповідне рішення прийняли парафії із сіл Піщани та Верчани, що у Стрийському районі Львівської області, а також містаУгнів Сокальського району.

Вітаємо громади з таким кроком і просимо про молитву за них, а також за громади, що перед вибором!

– мовиться у повідомленні.

До слова, раніше парафія святих апостолів Петра та Павла міста Жовкви у Львівській області приєдналася до Православної церкви України. Відповідно рішення прийняли під час Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.