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      На Львівщині шкільний автобус потрапив в аварію: багато постраждалих

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      На Львівщині сталася ДТП за участю шкільного автобуса
      На Львівщині сталася ДТП за участю шкільного автобуса / www.npu.gov.ua

      ДТП трапилася на трасі Львів – Тернопіль вранці 11 листопада. Зіткнулися автомобіль Opel та автобус "Школярик". Внаслідок аварії постраждали десятеро дітей, їх доставили в лікарню.

      Легковик Opel, яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та шкільний автобус, за кермом якого був 59-річний місцевий житель, зіткнулися поблизу села Підберізці. Внаслідок аварії іномарка опинилась у кюветі, повідомила Нацполіція Львівщини.

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      У момент зіткнення шкільний автобус повертав у село Підберізці, куди віз школярів на навчання.

      ДТП Львівщина діти школярі шкільний автобус постраждалі

      У результаті зіткнення легковик опинився в кюветі / фейсбук Нацполіції Львівської області

      Внаслідок аварії постраждали десятеро дітей. Серед них і дитина, яка їхала в салоні легковика.

      У лікарню доставили 6-річного хлопчика, пасажира автомобіля Opel, та дев’ятьох дев’ятьох пасажирів "Школярика" – учнів школи у Підберізцях віком від 7 до 14 років,
      – розповіли у поліції.

      На Львівщині зіткнулися автомобіль Opel та шкільний автобус / фейсбук Нацполіції Львівської області

      Наразі лікарі проводять обстеження дітей. Окрім того, поліцейські з'ясовують причину зіткнення.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Львова Діти і неповнолітні Постраждалі
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