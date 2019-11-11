На Львівщині шкільний автобус потрапив в аварію: багато постраждалих

ДТП трапилася на трасі Львів – Тернопіль вранці 11 листопада. Зіткнулися автомобіль Opel та автобус "Школярик". Внаслідок аварії постраждали десятеро дітей, їх доставили в лікарню.

Легковик Opel, яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та шкільний автобус, за кермом якого був 59-річний місцевий житель, зіткнулися поблизу села Підберізці. Внаслідок аварії іномарка опинилась у кюветі, повідомила Нацполіція Львівщини.

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У момент зіткнення шкільний автобус повертав у село Підберізці, куди віз школярів на навчання.

У результаті зіткнення легковик опинився в кюветі / фейсбук Нацполіції Львівської області

Внаслідок аварії постраждали десятеро дітей. Серед них і дитина, яка їхала в салоні легковика.

У лікарню доставили 6-річного хлопчика, пасажира автомобіля Opel, та дев’ятьох дев’ятьох пасажирів "Школярика" – учнів школи у Підберізцях віком від 7 до 14 років,

– розповіли у поліції.

На Львівщині зіткнулися автомобіль Opel та шкільний автобус / фейсбук Нацполіції Львівської області

Наразі лікарі проводять обстеження дітей. Окрім того, поліцейські з'ясовують причину зіткнення.