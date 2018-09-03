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На Львівщині стартували наймасштабніші військові навчання ЗСУ Rapid Trident-2018

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А на Львівщині сьогодні, 3 серпня, стартують наймасштабніші військові навчання Збройних сил України спільно з військовими підрозділами іноземних держав – Rapid Trident-2018.

Rapid Trident-2018 є кульмінацією щорічних багатонаціональних тренувань. І свідчать про підтримку України з боку іноземних союзників та партнерів.

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Перед цим українські військовослужбовці тижнями інтенсивно навчалися в польових умовах, щоб зараз відточити навички разом із закордонними колегами зі Сполучених Штатів, Канади, Туреччини, Польщі та Німеччини. Такі військові навчання на території України проводять із 2006 року в рамках програми "Партнерство заради миру" за участю військових країн НАТО.

Зазначається, що основу навчань складатиме одна з бригад, що входить до зони підпорядкування оперативного командування "Схід".

Мусієнко зауважив, що бригада сформована з бійців, які мають бойовий досвід. Вони відточуватимуть свої навички та майстерність, які можуть знадобитися їм у бою.

Особливістю навчань є те, що вони не будуть вже заточені на місію з підтримки миру та безпеки, як це бувало завжди, а будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам,
– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що під час навчань заплановано моделювання різних ситуацій коли нерегулярні збройні формування, які підтримуються державою-агресором, захоплюють владу.

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Львова Зброя
Джерело: 24 канал
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