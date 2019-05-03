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      На Львівщині стартували змагання Кубка світу з авіамоделювання

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      Львівщина приймає Кубок України з авіамодельного спорту, який входить у календар Кубка світу. На арені повітряних баталій зійшлися майже півсотні умільців. А околиця села Дорошів на кілька днів перетворилася на міні-аеродром.

      Першими у боротьбу вступають пілоти метальних планерів класу F3K. Їх літаки виготовлені із композитних матеріалів: склотканини, кевлару і вуглетканини.

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      Всі моделі радіокеровані, а в середині мають спеціальний акумулятор, приймач і чотири маленьких двигуни з редуктором.


      Кожен планер має спеціальне начиння

      Головне завдання пілотів: зробити все, аби їхній планер протримався у повітрі якомога довше і здійснив точну посадку. Саме ці фактори є визначальними для суддів.

       За допомогою спеціального штиря пілоти запускають свою модель у повітря. Процес запуску дуже схожий на метання диску. Треба зробити один оборот довкола себе і відпустити планер,
      – сказав член збірної України з авіамодельного спорту Олександр Синьолиций.

      Досвідчені учасники запускають літак зі старту на висоту 60-70 метрів. Упродовж кожного раунду учасники заробляють бали, які потім підсумовують і так визначають переможця. Для високого результату важливо впіймати сприятливий повітряний потік.


      Процес запуску дуже схожий на метання диску

      Пілотам на цьому турнірі протистоїть потужний вітер, але він не здатен зламати планів учасників. Були готовими до сильних поривів і представники китайської делегації. Вони, до речі, випробовують свої планери в Україні вже вдруге.

      Я живу на Півночі Китаю, а мій друг на Півдні. Погода там дуже відрізняється. Якщо порівнювати з Китаєм, тут зараз краща погода. Також я жив у Великобританії. Ви знаєте, там кожного дня дощ і вітер. Тож, в Україні чудова погода,
      – зауважив учасник етапу Кубка світу Шеді Лю.

      Окрім українських умільців та гостей з Піднебесної, свої моделі піднімають в небо спортсмени з Польщі. Також чекають на учасників із Чехії та Словаччини. У суботу і неділю змагальну естафету переймуть власники потужніших моделей із розмахом крил по 3-4 метри. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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