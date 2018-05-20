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На Львівщині стався обвал на шахті

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На Львівщині стався обвал на шахті
На Львівщині стався обвал на шахті / Фото з відкритих джерел

Інцидент стався близько 00:06 години неділі, 20 травня, на шахті в селі Межиріччя Сокальського району. Четверо шахтарів опинилися заблокованими під землею, на щастя рятувальникам вдалося підняти завалених працівників шахти на поверхню.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА. 

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"Близько 00:06 в с. Межиріччя на шахті "Відродження" ДП "Львіввугілля" на глибині 520 м під землею під час виконання робіт по проходженню виробки на 434-му конвеєрному штреку стався обвал породи, за яким перебували чотири працівники шахти. Близько 00:55 рятувальним підрозділом заблокованих осіб було піднято на поверхню", – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Стан усіх потерпілих є задовільним, госпіталізації ніхто з постраждалих не потребував. Загалом на шахті в цей час працювали 60 осіб. Наразі ще встановлюються причини цього інциденту.

Теги: Новини України Новини Львова Аварії на шахтах
Джерело: 24 Канал
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