На Львівщині трагічно загинула 3-літня дитина
На Львівщині трапився трагічний випадок двоє дівчат – 2014 та 2015 року – впали у вигрібну яму.
Як повідомили у поліції, внаслідок нещасного випадку молодша з дівчаток померла.
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Старшу дівчинку було госпіталізовано у реанімаційне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Джерело: 24 Канал
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