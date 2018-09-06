На Львівщині проходять масштабні міжнародні навчання Rapid Trident

На Львівщині до активної фази перейшли наймасштабні українсько-американські навчання Rapid Trident. На Яворівському полігоні військові звільняли територію від загарбника. Визволителями були службовці 54 бригади із Бахмута. А противник – це батальйон, що складався з американців та українців.

Про це інформує "UNN".

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У тилу 54 бригади були поляки – саме вони надавали медичну допомогу. Для Збройних Сил України Rapid Trident – це наймасштабніші інтернаціональні тренування. Сюди прибули службовці із 14 країн світу. Серед яких: Америка, Німеччина, Польща, Молдова, Данія, Канада та інші.

Чотири дні поспіль вони спільно тренуються на Яворівському полігоні. Триватимуть міжнародні навчання до кінця наступного тижня.

Rapid Trident у 2018 році є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії України, Держприкордонслужби України й Управління Державної охорони.

"До навчання залучено понад 350 одиниць техніки, 2200 тисяч військовослужбовців, які тренуються на одному з найбільших у Європі Яворівському військовому полігоні. Навчання триватимуть 2 тижні та складатимуться з двох фаз – командно-штабної та польової", – заявили у прес-центрі.