На Львівщині ув'язнили вандала, який спалив державні прапори

У Львівській області суд на півроку ув'язнив вандала, який спалив 2 державні прапори.

Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Городоцький районний суд Львівської області визнав винним 31-річного жителя Сум, який у травні 2018 року спалив два прапори України поблизу пам'ятника жертвам політичних репресій.

Вночі 22 травня 2018 року сумчанин умисно підпалив прапори, встановлені біля монументу. Суд визнав його винним та засудив до шести місяців арешту.

За даними судових матеріалів, обвинувачений розумів, що вчиняє наругу над державним прапором, зараз про це шкодує. Захист обвинуваченого просив суд про призначення штрафу, а не арешту, однак суд відмовив, аргументуючи це тим, що чоловік не має офіційного заробітку.