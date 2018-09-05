18:19
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Львівщині ув'язнили вандала, який спалив державні прапори

600 Читать новость на русском
На Львівщині ув'язнили вандала, який спалив державні прапори
На Львівщині ув'язнили вандала, який спалив державні прапори / dyvys.info

У Львівській області суд на півроку ув'язнив вандала, який спалив 2 державні прапори.

Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також: За жорстоке вбивство військовослужбовця киянина засудили довічно

Городоцький районний суд Львівської області визнав винним 31-річного жителя Сум, який у травні 2018 року спалив два прапори України поблизу пам'ятника жертвам політичних репресій.

Вночі 22 травня 2018 року сумчанин умисно підпалив прапори, встановлені біля монументу. Суд визнав його винним та засудив до шести місяців арешту.

За даними судових матеріалів, обвинувачений розумів, що вчиняє наругу над державним прапором, зараз про це шкодує. Захист обвинуваченого просив суд про призначення штрафу, а не арешту, однак суд відмовив, аргументуючи це тим, що чоловік не має офіційного заробітку.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прогноз погоди на 1 вересня: перші вихідні осені будуть по-літньому теплими
 1 вересня , 09:30
Воротар "Шапекоенсе" посмертно названий фанатами "Гравцем року" в Бразилії
 13 грудня 2016 , 13:10
Назбирала: в столиці бабуся торгує сливами з Range Rover
 16 липня , 16:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук