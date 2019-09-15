На Львівщині в одній школі навчаються декілька близнят та двійнят: фото
Чотири пари близнюків, чотири – двійнят і одна трійня – така багата шкільна родина на Львівщині у Трускавецькій гімназії №2. Такої кількості близнят, двійнят та трійнят немає в жодному місцевому навчальному закладі.
Ліда та Ліля – третьокласниці, які зі усіх близнят у цій школі найбільш схожі одна на одну. Але лише на перший погляд, бо у них є декілька відмінностей.
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"Ми відрізняємося зростом. Я вища ростом, але Ліда старша на півтора години. Також ми пишемо по-різному: одна правою рукою, а інша – лівою", – розповідають близнючки.
Близнючки Ліда та Ліля
Поряд з дівчатками у їхньому 3-а, ще пара близнят та двійнят. На схожих школярів цей клас найбагатший у школі.
Попри свою майже ідентичність, діти ще хитрувати не навчились, каже класна керівничка. У цій же гімназії є близнята та двійнята практично у кожному з першого по п’ятий клас.
Близнюяки та двійнята у школі на Львівщині
Навчальний заклад став тутешнім рекордсменом. Свого символічного рекорду школа фіксувати не планує, а от близнят на навчання чекає і наступного року.
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