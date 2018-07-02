На Львівщині вандали знищили пам'ятник російському поету

У Золочеві, що на Львівщині, невідомі розбили пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив мер міста Ігор Гриньків на своїй сторінці у Facebook.

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Мер запевнив, що в таких діях немає політичного мотиву. Але додав, що нещодавно з депутатами обговорювали питання перейменування скверу Пушкіна у сквер Пам'яті Героїв і хотіли винести це питання на громадське обговорення.

"Попередньо депутати виступили з ініціативою перейменувати вул. Пушкіна на вул. Бориса Золотника. Ми провели опитування і громада висловилася проти. То ж наразі вулиця носить ім'я російського поета. Так само планували обговорення перейменування скверу", – повідомив Гриньків.

Наразі, за фактом вандалізму, мер готує звернення до поліції.