На Львівщині від чадного газу померла дитина: ​у димовому каналі знайшли птаха

На Львівщині, отруївшись чадним газом, помер чотирирічний хлопчик. Його мама з отруєнням потрапила до лікарні. Коли ж газовики почали шукати причину трагедії –то у димовому каналі знайшли ворона.

Першим на сполох забив батько хлопчика – він, за словами сусідів, був у відрядженні. І не міг додзвонитись до дружини.

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Врятувати чотирирічного Дмитрика не вдалося. Його тридцятирічну матір з отруєнням доправили до лікарні. У будинку, де трапилося горе, загалом є 12 квартир.



У димовому каналі знайшли птаха

У квартирі були плита та котел. Газовики, прибувши на місце, виявили, що тяги в димовому каналі котла не було. Адже всередині знайшли птаха.

Коли зняли патрубок виявили сторонній предмет, коли витягнули виявилось, що це ворона.Як вона впала у цей комин - це тільки залишається здогадуватися. Але в такому комині, звичайно, вилетілити вона не могла. Чадний газ пішов у приміщення,

– розповів технічний директор ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Від початку року у Львові від отруєння чадним газом загинули 10 людей. У січні померла молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винаймали квартиру у центрі Львова.

Рятувальники нагадують, чадний газ не має ані кольору, ані запаху. Тому рекомендують частіше перевіряти техніку.