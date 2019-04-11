На Львівщині від чадного газу померла дитина: у димовому каналі знайшли птаха
На Львівщині, отруївшись чадним газом, помер чотирирічний хлопчик. Його мама з отруєнням потрапила до лікарні. Коли ж газовики почали шукати причину трагедії –то у димовому каналі знайшли ворона.
Першим на сполох забив батько хлопчика – він, за словами сусідів, був у відрядженні. І не міг додзвонитись до дружини.
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Врятувати чотирирічного Дмитрика не вдалося. Його тридцятирічну матір з отруєнням доправили до лікарні. У будинку, де трапилося горе, загалом є 12 квартир.
У димовому каналі знайшли птаха
У квартирі були плита та котел. Газовики, прибувши на місце, виявили, що тяги в димовому каналі котла не було. Адже всередині знайшли птаха.
Коли зняли патрубок виявили сторонній предмет, коли витягнули виявилось, що це ворона.Як вона впала у цей комин - це тільки залишається здогадуватися. Але в такому комині, звичайно, вилетілити вона не могла. Чадний газ пішов у приміщення,
– розповів технічний директор ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.
Від початку року у Львові від отруєння чадним газом загинули 10 людей. У січні померла молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винаймали квартиру у центрі Львова.
Рятувальники нагадують, чадний газ не має ані кольору, ані запаху. Тому рекомендують частіше перевіряти техніку.
Чим небезпечний чадний газ
• Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.
• Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.
• Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами.
• Через це людина гине як від задухи.
Головні симптоми отруєння чадним газом
Головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами
І газовики,і медики стверджують: головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом.
Основні симптоми:
- головний біль,
- втома,
- віддишка,
- сухий кашель,
- нудота.
Більш серйозні симптоми:
- втрата рівноваги,
- втрата зору,
- порушення пам'яті або ж втрата свідомості.
І усе це навіть протягом двох годин.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
• Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.
Не обігрівайте дім газовою плитою
• Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.
Витяжка і газовий котел не мають бути в одному приміщенні
• Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.
• Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати ще й варто встановити так званий провітрювач, щоби був постійний доступ кисню.
• Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.
• Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.
• Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.
Перевіряйте вентиляції в будинку
• Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.
Обережно працюйте в гаражі
• А щоби бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.
Індикатор чадного газу
Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.