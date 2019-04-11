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      На Львівщині від чадного газу померла дитина: ​у димовому каналі знайшли птаха

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      На Львівщині, отруївшись чадним газом, помер чотирирічний хлопчик. Його мама з отруєнням потрапила до лікарні. Коли ж газовики почали шукати причину трагедії –то у димовому каналі знайшли ворона.

      Першим на сполох забив батько хлопчика – він, за словами сусідів, був у відрядженні. І не міг додзвонитись до дружини.

      Читайте також: Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради

      Врятувати чотирирічного Дмитрика не вдалося. Його тридцятирічну матір з отруєнням доправили до лікарні. У будинку, де трапилося горе, загалом є 12 квартир. 

      чадний газ
      У димовому каналі знайшли птаха

      У квартирі були плита та котел. Газовики, прибувши на місце, виявили, що тяги в димовому каналі котла не було. Адже всередині знайшли птаха.

      Коли зняли патрубок виявили сторонній предмет, коли витягнули виявилось, що це ворона.Як вона впала у цей комин - це тільки залишається здогадуватися. Але в такому комині, звичайно, вилетілити вона не могла. Чадний газ пішов у приміщення,
      – розповів технічний директор ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

      Від початку року у Львові від отруєння чадним газом загинули 10 людей. У січні померла молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винаймали квартиру у центрі Львова.

      Рятувальники нагадують, чадний газ не має ані кольору, ані запаху. Тому рекомендують частіше перевіряти техніку.

      Чим небезпечний чадний газ

      • Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

      • Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

      • Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами.

      • Через це людина гине як від задухи.

      Головні симптоми отруєння чадним газом

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами

      І газовики,і медики стверджують: головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом.

      Основні симптоми:

      1. головний біль,
      2. втома,
      3. віддишка,
      4. сухий кашель,
      5. нудота.

      Більш серйозні симптоми:

      1. втрата рівноваги,
      2. втрата зору,
      3. порушення пам'яті або ж втрата свідомості.

      І усе це навіть протягом двох годин.

      Як уберегтися від отруєння чадним газом

      • Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Не обігрівайте дім газовою плитою

      • Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Витяжка і газовий котел не мають бути в одному приміщенні

      • Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.

      • Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати ще й варто встановити так званий провітрювач, щоби був постійний доступ кисню.

      Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.

      • Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.

      • Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Перевіряйте вентиляції в будинку

      Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Обережно працюйте в гаражі

      • А щоби бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Індикатор чадного газу

      Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.

      blog_ava
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      10 квітня
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      Теги: Новини України Новини Львова Отруєння ДСНС
      Джерело: 24 канал
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