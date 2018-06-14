На Львівщині від удару струмом загинув 10-річний хлопчик

У середу, 13 червня, у Дрогобичі, що на Львівщині, внаслідок ураження електричним струмом загинув 10-річних хлопчик.

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

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Близько 17:00 до відділку поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у місті Дрогобич померла 10-річна дитина. Як попередньо встановили лікарі, смерть хлопчика настала внаслідок ураження електричним струмом.

Попередньо встановлено, що на вулиці Грюнвальдській у Дрогобичі хлопчик, проходячи кладкою був уражений електрострумом, від чого помер на місці події,

– зазначили у прес-службі.

Наразі за фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Волинській області внаслідок удару блискавки під час негоди загинуло двоє підлітків. Після бурі було знеструмлено 55 населених пунктів, відключено 15 ліній електропередач та 232 трансформаторні підстанції.