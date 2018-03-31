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На Львівщині відбулись змагання національної першості із гірських перегонів

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Львівщина зібрала найкращих водіїв України на ралі "Grand Prix Truskavets". 21 пілот демонстрував свою майстерність просто у центрі туристичного міста.

Коротка, динамічна траса довжиною трохи менше трьох кілометрів. Для цього спеціально перекрили центральну частину курортного Трускавця. Тут багато поворотів і перепад висоти від 50 до 200 метрів. Це вже вдруге Трускавець приймав етап чемпіонату України.

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В минулому році в нас була так звана бочка. В цьому році ми поставили три ралійних ретардери, щоби змінити картинку і показати пілотування пілотів,
– розповів організатор Grand Prix Truskavets Сергій Єженко.

Пілоти кидають виклик дорозі самотужки, без допомоги штурманів. Тож усі її особливості мають вивчити напам'ять. Спершу автовідчайдухи долають кваліфікаційні заїзди, потім фінальні. На завершальному етапі спортсмени мають по три спроби. Два найкращі результати додають і виводять підсумковий показник.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини Львова Новини спорту Ралі
Джерело: 24 Канал
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