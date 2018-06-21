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На Львівщині відкрили новий великий аквапарк: яскраві фото та відео

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У Східниці на Львівщині відкрили великий аквапарк
У Східниці на Львівщині відкрили великий аквапарк / loda.gov.ua

Вчора, 20 червня, на Львівщині у селищі Східниця відкрили сучасний аквапарк просто неба. На будівництво атракції, яке розпочали минулого року, витратили 26 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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"У нас тут одні з найвищих гірок в Україні – 24 метрів. Як правило, аквапарки будують в обласних центрах. Тут, у Східниці, аквапарк збудований для приваблення туристів та створення візитівки наших рідних Карпат", – зазначив власник відпочинкового комплексу Валентин Нечипоренко.

Зокрема, аквапарк включає в себе невеличкі гірки для дітей та величезні спуски для дорослих. 

Гірки спускають відвідувачів до чотирьох басейнів.


На Львівщині відкрили новий аквапарк


Великий аквапарк відкрили у Східниці


У Карпатах на Львівщині відкрили новий аквапарк


На Львівщині починає роботу нововідкритий аквапарк


У Східниці запрацював великий аквапарк

У Східниці на Львівщині відкрили аквапарк:

 

Теги: Новини України Новини Львова відпочинок
Джерело: 24 Канал
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