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      На Львівщині виявили масову загибель риби

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      У річці Щирка виявили масову загибель риби / lviv.dei.gov.ua

      У річці Щирка було виявлено масову загибель риби, працівники взяли воду для лабораторних досліджень.

      Працівники державної екологічної інспекції Львівської області знайшли масову загибель риби в річці Щирка, повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Львівщини.

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      Служба обстежила ріку в межах від залізничного моста в селищі Щирець – до кордону з Миколаївським районом.

      річка риба екологія
      У річці Щирка виявили масову загибель риби / Фото: Державна екологічна інспекція 

      Найбільше мертвої риби знайшли в межах сіл Лани та Дмитро.

      Спеціалісти взяли воду для лабораторних досліджень, визначають збитки. Вся необхідна інформація буде передана правоохоронцям.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Львова Екологія
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