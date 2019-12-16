На Львівщині виявили масову загибель риби
У річці Щирка було виявлено масову загибель риби, працівники взяли воду для лабораторних досліджень.
Працівники державної екологічної інспекції Львівської області знайшли масову загибель риби в річці Щирка, повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Львівщини.
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Служба обстежила ріку в межах від залізничного моста в селищі Щирець – до кордону з Миколаївським районом.
У річці Щирка виявили масову загибель риби / Фото: Державна екологічна інспекція
Найбільше мертвої риби знайшли в межах сіл Лани та Дмитро.
Спеціалісти взяли воду для лабораторних досліджень, визначають збитки. Вся необхідна інформація буде передана правоохоронцям.