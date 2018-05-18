На Львівщині військовий-контрактник скоїв самогубство
На Львівщині у селі Верхня Білка знайдено мертвим військовослужбовця служби за контрактом Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За цим фактом розпочато розслідування.
Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Західного регіону.
У прокуратурі уточнили, що 17 травня ввечері тіло 38-річного військового без ознак життя було виявлено на подвір'ї його помешкання. За попередньою версією, причина смерті – самогубство.
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Наразі проводиться комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення злочину.
Поліція проводить досудове за статтею "Умисне вбивство".
Джерело: 24 Канал
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