На Львівщині влаштували хресну ходу для виносу плащаниці: поліція відкрила справу
Мешканці Самбора влаштували хресну ходу для виносу плащаниці напередодні Великодня. Поліція відкривала кримінальну справу.
У процесії взяли участь понад 10 осіб, повідомили у пресслужбі поліції. Усі вони не дотримувалися соціальної дистанції і частина з людей були без захисних масок.
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Що таке плащаниця? Плащаниця – плат великого розміру із зображенням відбитку Ісуса Христа. Плащаницю Ісуса Христа виносять на середину храму під час богослужіння у п'ятницю та суботу напередодні Великодня.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.
Ще на чотирьох людей поліцейські склали протоколи за порушення карантину.
Зауважимо, що Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Окрім того, УГКЦ та ПЦУ закликали дотримуватися правил карантину та дозволили провести Великдень вдома, дивлячись літургію в онлайн-трансляції.
Що відомо про коронавірус на Львівщині
- Станом на 17 квітня на Львівщині підтвердили 203 випадки захворювання на коронавірус.
- З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 8 людей, ще 11 пацієнтів одужали.
- Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
- У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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