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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      На Львівщині влаштували хресну ходу для виносу плащаниці: поліція відкрила справу

      - Читать новость на русском
      Поліція одразу відреагувала на інцидент / 24 канал

      Мешканці Самбора влаштували хресну ходу для виносу плащаниці напередодні Великодня. Поліція відкривала кримінальну справу.

      У процесії взяли участь понад 10 осіб, повідомили у пресслужбі поліції. Усі вони не дотримувалися соціальної дистанції і частина з людей були без захисних масок.

      Не лише на Львівщині У Маріуполі попри карантин сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки: фото, відео

      Що таке плащаниця? Плащаниця – плат великого розміру із зображенням відбитку Ісуса Христа. Плащаницю Ісуса Христа виносять на середину храму під час богослужіння у п'ятницю та суботу напередодні Великодня.

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.

      Ще на чотирьох людей поліцейські склали протоколи за порушення карантину.

      Зауважимо, що Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      Окрім того, УГКЦ та ПЦУ закликали дотримуватися правил карантину та дозволили провести Великдень вдома, дивлячись літургію в онлайн-трансляції.

      Що відомо про коронавірус на Львівщині

      • Станом на 17 квітня на Львівщині підтвердили 203 випадки захворювання на коронавірус.
      • З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 8 людей, ще 11 пацієнтів одужали.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.


      Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Великдень Релігія Коронавірус в Україні Штрафи Поліція Кримінальні новини Новини Львова
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