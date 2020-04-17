На Львівщині влаштували хресну ходу для виносу плащаниці: поліція відкрила справу

Мешканці Самбора влаштували хресну ходу для виносу плащаниці напередодні Великодня. Поліція відкривала кримінальну справу.

У процесії взяли участь понад 10 осіб, повідомили у пресслужбі поліції. Усі вони не дотримувалися соціальної дистанції і частина з людей були без захисних масок.

Не лише на Львівщині У Маріуполі попри карантин сотні людей штурмували магазин, який обіцяв знижки: фото, відео

Що таке плащаниця? Плащаниця – плат великого розміру із зображенням відбитку Ісуса Христа. Плащаницю Ісуса Христа виносять на середину храму під час богослужіння у п'ятницю та суботу напередодні Великодня.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.

Ще на чотирьох людей поліцейські склали протоколи за порушення карантину.

Зауважимо, що Кабмін посилив карантин через коронавірус. Зокрема, заборонено переміщуватися групою осіб понад 2 людини. Штраф – від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Окрім того, УГКЦ та ПЦУ закликали дотримуватися правил карантину та дозволили провести Великдень вдома, дивлячись літургію в онлайн-трансляції.

Що відомо про коронавірус на Львівщині

Станом на 17 квітня на Львівщині підтвердили 203 випадки захворювання на коронавірус.

З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 8 людей, ще 11 пацієнтів одужали.

Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.

У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.



Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу