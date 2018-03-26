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Поліція затримала п'яного водія маршрутки на Львівщині

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Поліція затримала на рейсі п'яного водія маршрутки
Поліція затримала на рейсі п'яного водія маршрутки / Фото з вільних мереж

2,49 проміле - такий результат показав драгер під час перевірки водія Львівської маршрутки на ознаки алкогольного сп'яніння.

Про інцидент повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області.

В неділю, 25 березня, патрульні отримали виклик від водія, який побачив, як вулицею їде маршрутка №116 створюючи перешкоди у русі іншим учасникам.

Після затримання, патрульні виявили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння у водія маршрутки. Після перевірки на пристрої драгер у присутності свідків – отримано вражаючий результат – 2,49 проміле. Нагадаємо, що в Україні допустимий вміст алкоголю у крові – 0,2 проміле.

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На щастя, у салоні автомобіля не було пасажирів. На 39-річноговодія маршрутки склали протокол за керування у нетверезому стані.

2,49 проміле – з таким результатом патрульні зупинили водія маршрутки Вчора о 19 годині патрульні отримали виклик від...

Опубліковано Патрульна поліція Львівської області 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, це вже другий випадок (із зареєстрованих цьогоріч) керування публічним транспортом у нетверезому стані.

Теги: Новини України Поліція Алкоголь Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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