Поліція затримала п'яного водія маршрутки на Львівщині
2,49 проміле - такий результат показав драгер під час перевірки водія Львівської маршрутки на ознаки алкогольного сп'яніння.
Про інцидент повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області.
В неділю, 25 березня, патрульні отримали виклик від водія, який побачив, як вулицею їде маршрутка №116 створюючи перешкоди у русі іншим учасникам.
Після затримання, патрульні виявили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння у водія маршрутки. Після перевірки на пристрої драгер у присутності свідків – отримано вражаючий результат – 2,49 проміле. Нагадаємо, що в Україні допустимий вміст алкоголю у крові – 0,2 проміле.
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На щастя, у салоні автомобіля не було пасажирів. На 39-річноговодія маршрутки склали протокол за керування у нетверезому стані.
Нагадаємо, це вже другий випадок (із зареєстрованих цьогоріч) керування публічним транспортом у нетверезому стані.