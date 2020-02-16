12:52
16 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      На Львівщині водій "під кайфом" виїхав на тротуар і збив трьох пішоходів – фото

      4
      На Львівщині чоловік у стані наркотичного сп’яніння наїхав на пішоходів / Фейсбук Нацполіції

      У Львівській області водій автомобіля під дією наркотичних речовин наїхав на пішоходів, які були на тротуарі. У результаті інциденту постраждали троє людей, їх госпіталізували.

      ДТП сталася увечері 15 лютого на автодорозі Городок – Комарно, інформує пресслужба поліції Львівської області.

      Читайте також: Дівчина на позашляховику протаранила вантажний потяг у Дніпрі: фото, відео

      У селі Черляни, Городоцького району 39-річний водій автомобіля "Таврія Славута" виїхав на тротуар і збив трьох пішоходів, 
      – йдеться в повідомленні.

      Постраждалих госпіталізували. У лікарні потрапили дві жінки – віком 19 та 49 років, а також та 22-річний чоловік. Медики встановили, що водій "Таврії" перебував у стані наркотичного сп’яніння.

      дтп
      На Львівщині чоловік "під кайфом" виїхав на тротуар і збив трьох людей / Фейсбук Нацполіції

      Поліція затримала порушника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

      Які зарплати у європейців: інфографіка
      сьогодні
      8916
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Наркотики Транспорт Постраждалі Новини Львова Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:40 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
      37801
      15 лютого , 22:00 Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?
      Світлана Фус 1289
      15 лютого , 21:00 Велике інтерв'ю з Зеленським: що наговорив президент і чому вірити не варто
      Віталій Шабунін 2716
      15 лютого , 20:30 "Відрядження" на Донбас: як військові РФ намагаються приховати свої злочини
      Михайло Макарук 3261
      15 лютого , 20:00 Маски скинуто: соратник Тимошенко виступив на захист Онищенка
      Сергій Лещенко 13259
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук