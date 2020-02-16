На Львівщині водій "під кайфом" виїхав на тротуар і збив трьох пішоходів – фото
У Львівській області водій автомобіля під дією наркотичних речовин наїхав на пішоходів, які були на тротуарі. У результаті інциденту постраждали троє людей, їх госпіталізували.
ДТП сталася увечері 15 лютого на автодорозі Городок – Комарно, інформує пресслужба поліції Львівської області.
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У селі Черляни, Городоцького району 39-річний водій автомобіля "Таврія Славута" виїхав на тротуар і збив трьох пішоходів,
– йдеться в повідомленні.
Постраждалих госпіталізували. У лікарні потрапили дві жінки – віком 19 та 49 років, а також та 22-річний чоловік. Медики встановили, що водій "Таврії" перебував у стані наркотичного сп’яніння.
На Львівщині чоловік "під кайфом" виїхав на тротуар і збив трьох людей / Фейсбук Нацполіції
Поліція затримала порушника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.