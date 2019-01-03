На Львівщині вперше в Україні проведуть масову вакцинацію школярів
У Львівській області вперше в Україні проведуть масову кампанію зі збільшення рівня вакцинації від кору серед школярів.
Про це під час прес-конференції у Львівській облдержадміністрації 3 січня заявила керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, передає zaxid.net.
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Уляна Супрун зазначила, вакцинація не буде примусовою, однак нагадала про існування наказу МОЗ про недопуск до навчання невакцинованих дітей.
Міністерка розповіла, що впродовж місяця в області будуть збирати інформацію, де є невакциновані діти. Та будуть проводити роз'яснювальні робити про важливість вакцинації. А щеплення проводитумуть у школах спеціальні бригади.
Гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта наголосив, що вакцини від кору закуповуються Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і мають відповідні сертифікати якості.
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