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      На Львівщині вперше в Україні проведуть масову вакцинацію школярів

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      На Львівщині проведуть масову вакцинацію школярів
      На Львівщині проведуть масову вакцинацію школярів / 4mama.ua

      У Львівській області вперше в Україні проведуть масову кампанію зі збільшення рівня вакцинації від кору серед школярів.

      Про це під час прес-конференції у Львівській облдержадміністрації 3 січня заявила керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, передає zaxid.net.

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      Уляна Супрун зазначила, вакцинація не буде примусовою, однак нагадала про існування наказу МОЗ про недопуск до навчання невакцинованих дітей.

       
      Уляна Супрун
      “Вже 54 тис. людей захворіли і 21 людина померла від захворювання, яке можна дуже легко попередити вакцинацією. В Україні зараз є понад 800 тис. доз вакцини проти кору. Ми розпочинаємо у Львівській області спеціальну кампанію, щоб вакцинувати у школах майже 20 тис. тих дітей, які не були вакциновані і які вже ходять до школи”.

      Міністерка розповіла, що впродовж місяця в області будуть збирати інформацію, де є невакциновані діти. Та будуть проводити роз'яснювальні робити про важливість вакцинації. А щеплення проводитумуть у школах спеціальні бригади.

       
      Уляна Супрун
      “Мобільні бригади приїжджатимуть від школи до школи, в області є 52 навчених експертів щодо вакцинації, вони будуть у відрядженні від своїх основних місць роботи. Батьки, які не захочуть, щоб діти вакцинувались у школі можуть звернутись до свого лікаря і показати, що дитину вакцинували”.

       

      Гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта наголосив, що вакцини від кору закуповуються Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і мають відповідні сертифікати якості.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини Львова Кір Здоров'я Діти Лікування Вакцина Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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