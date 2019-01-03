На Львівщині вперше в Україні проведуть масову вакцинацію школярів

У Львівській області вперше в Україні проведуть масову кампанію зі збільшення рівня вакцинації від кору серед школярів.

Про це під час прес-конференції у Львівській облдержадміністрації 3 січня заявила керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, передає zaxid.net.

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Уляна Супрун зазначила, вакцинація не буде примусовою, однак нагадала про існування наказу МОЗ про недопуск до навчання невакцинованих дітей.

Уляна Супрун “Вже 54 тис. людей захворіли і 21 людина померла від захворювання, яке можна дуже легко попередити вакцинацією. В Україні зараз є понад 800 тис. доз вакцини проти кору. Ми розпочинаємо у Львівській області спеціальну кампанію, щоб вакцинувати у школах майже 20 тис. тих дітей, які не були вакциновані і які вже ходять до школи”.

Міністерка розповіла, що впродовж місяця в області будуть збирати інформацію, де є невакциновані діти. Та будуть проводити роз'яснювальні робити про важливість вакцинації. А щеплення проводитумуть у школах спеціальні бригади.

Уляна Супрун “Мобільні бригади приїжджатимуть від школи до школи, в області є 52 навчених експертів щодо вакцинації, вони будуть у відрядженні від своїх основних місць роботи. Батьки, які не захочуть, щоб діти вакцинувались у школі можуть звернутись до свого лікаря і показати, що дитину вакцинували”.

Гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта наголосив, що вакцини від кору закуповуються Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і мають відповідні сертифікати якості.

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