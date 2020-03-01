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      На Львівщині врятували бобрів, які впали у колодязь: зворушливе відео

      - Читать новость на русском
      Бобри / Ben Amaral, Unsplash

      У Червнограді, що на Львівщині, рятувальники допомогли бобрам, які впали до колодязя.

      Двоє гризунів впали у криницю і не змогли самостійно вибратися, повідомляє ДСНС. 

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      Першими їх помітили рибалки, які викликали рятувальників. Ті у свою чергу дістали бобрів за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів.

      Як тільки тварин витягли, їх одразу відпустили у водойму.

      Відео: рятувальники витягли з колодязю бобрів

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Світ тварин ДСНС Новини Львова
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