На Львівщині врятували бобрів, які впали у колодязь: зворушливе відео
У Червнограді, що на Львівщині, рятувальники допомогли бобрам, які впали до колодязя.
Двоє гризунів впали у криницю і не змогли самостійно вибратися, повідомляє ДСНС.
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Першими їх помітили рибалки, які викликали рятувальників. Ті у свою чергу дістали бобрів за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів.
Як тільки тварин витягли, їх одразу відпустили у водойму.
Відео: рятувальники витягли з колодязю бобрів
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