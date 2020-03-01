На Львівщині врятували бобрів, які впали у колодязь: зворушливе відео

У Червнограді, що на Львівщині, рятувальники допомогли бобрам, які впали до колодязя.

Двоє гризунів впали у криницю і не змогли самостійно вибратися, повідомляє ДСНС.

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Першими їх помітили рибалки, які викликали рятувальників. Ті у свою чергу дістали бобрів за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів.

Як тільки тварин витягли, їх одразу відпустили у водойму.

Відео: рятувальники витягли з колодязю бобрів