На Львівщині встановили унікальний рекорд

14 квітня на Львівщині встановили новий рекорд України "Висадка найдовшої алеї лип". Протяжність новоствореної липової алеї становить 5 км 750 метрів.

Про це йдеться на сайті Львівської облдержадміністрації.

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Алею лип посадили біля дороги Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква вздовж насаджень лісу Бутинського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" біля м. Великі Мости Сокальського району Львівської області.

"Рекорд України встановлено. Організатори декларували, що протяжність алеї становитиме 5 км 600 метрів, але перевершили заявлену відстань. Відтак, рекорд України, який зафіксували на Львівщині – 5 км 750 метрів. Зараз це найдовша липова алея в Україні. Унікальність цього рекорду полягає в тому, що усі ці дерева були посаджені прямо тут за декілька годин", – зазначив представник національного реєстру рекордів України у Західному регіоні Павло Горішевський.

Для висадки найдовшої липової алеї в Україні знадобилось понад 1150 саджанців дерев.

На Львівщині встановили новий рекорд України "Висадка найдовшої алеї лип"