На Львівщині за транзит "євроблях" вперше внесли заставу: відома сума

1-2 грудня на Львівській митниці двоє українців внесли 125 тисяч гривень застави за транзит територією України двох автівок із європейською реєстрацію.

Про це повідомили у Львівській митниці ДФС, передає Zaxid.net.

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За словами митників, це перші випадки сплати застави на території Львівської митниці.

Один із власників авто заплатив 70 тисяч гривень застави за авто Ford Focus 2004 року, інший – 55 тисяч гривень за Skoda Octavia 2005 року випуску. Загалом митниця заробила 125 тисяч гривень.

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За умови, якщо власники розмитнених авто вивезуть їх знову закордон, за заявою вони зможуть повернути кошти. Сума застави – це вартість розмитнення автомобіля. Її необхідно сплачувати при в'їзді з-за кордону на авто з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

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