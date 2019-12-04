На Львівщині стався землетрус

Легкий землетрус стався у ніч на 4 грудня поблизу селища Станіславчик на Бродівщині у Львівській області. Магнітуда поштовхів сягала 2,2.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА з посиланням на дані сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України.

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Землетрус зафіксували у районі Станіславчика 3 грудня о 23 годині 25 хвилин.

Підземні поштовхи були слабкі, тому місцеві жителі не відчули нічого незвичайного.

Де в Україні може статися землетрус?Заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера заявляв, що на Закарпатті можливий потужний землетрус найближчим часом. Сила поштовхів могла б сягати до 8 балів за 12-бальною шкалою. Він пояснював, що сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпаття, зазвичай трапляється раз в 100-120 років. Останні поштовхи в регіоні були зафіксовані в 1908 році – тому варто очікувати нові.



Згодом Кендзера спростував таку зяаву і пояснив, що частина регіонів України і справді перебувають у сейсмічно вразливому регіоні. Проте, потужного землетрусу на Закарпатті найближчим часом не буде.



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