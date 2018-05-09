На Львівщині загорівся автобус із пасажирами

Ввечері 8 травня у Червонограді на Львівщині загорівся рейсовий автобус. На щастя, водій встиг попередити пасажирів про задимлення та висадити їх.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС України у Львівській області. Читайте також: У центрі Риму спалахнув автобус: шокуючі фото та відео з місця події Пожежа виникла на території автостанції в рейсовому автобусі "ЕТАЛОН" сполученням "Львів – Ковель". До місця події негайно виїхали рятувальники 33-ої державної пожежно-рятувальної частини Червонограда. О 20:03 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 20:11 повністю ліквідувати,

– йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем пошкодило моторний відсік. Вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати автобус від повного знищення вогнем. До ліквідації займання залучили 9 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Наразі обставини події встановлюються.